W dzielnicy Ate we wschodniej części Limy w Peru policja przeprowadziła nalot na klub nocny Sexi Geishas i zidentyfikowała co najmniej 82 kobiety jako prawdopodobne ofiary. Dziewięciu pracowników lokalu zatrzymano w sprawie dotyczącej ułatwiania prostytucji, informuje The Rio Times.

Operacja odbyła się 14 października i trwała do wczesnych godzin 15 października 2026 roku. Przeprowadziła ją jednostka peruwiańskiej policji narodowej ds. zwalczania handlu ludźmi. Podczas kontroli w lokalu zatrzymano również 117 osób w celu ustalenia tożsamości; nie należą one do dziewięciu zatrzymanych.

Obywatelstwo kobiet

Według RPP wśród prawdopodobnych ofiar było 49 kobiet z Ekwadoru, 19 z Peru, dziewięć z Wenezueli, cztery z Kolumbii i jedna z Brazylii. La República podaje nieco inną liczbę kobiet z Ekwadoru — 50 — a łączną liczbę prawdopodobnych ofiar ocenia na 83.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

La República informuje, że kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji miały być rzekomo rekrutowane w kilku prowincjach Ekwadoru i innych krajach za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Według publikacji jedną z kobiet najpierw przewieziono do miasta Piura na północy Peru, gdzie była wykorzystywana, a następnie przetransportowano ją do Limy.

Śledztwo trwa

Według policji zatrzymani pracowali jako kasjerzy, ochroniarze i pracownicy baru. Zostali przekazani peruwiańskiej prokuraturze. Zarzuca się im ułatwianie prostytucji, które peruwiańskie prawo zalicza do przestępstw przeciwko wolności osobistej. O ich winie może orzec wyłącznie sąd.

Władze gminy Ate poinformowały o zamknięciu klubu nocnego po operacji, w której uczestniczyli również inspektorzy miejscy oraz organizacja pozarządowa Our Rescue. Policja nadal ustala inne osoby mogące mieć związek ze sprawą oraz pełną skalę działalności lokalu.

Czytaj nas na