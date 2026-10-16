В районе Ате на востоке Лимы, Перу, полиция провела рейд в ночном клубе Sexi Geishas и идентифицировала не менее 82 женщин как вероятных жертв. Девять сотрудников заведения задержали по делу о содействии проституции, сообщает The Rio Times.

Операция состоялась 14 октября и продолжалась до ранних часов 15 октября 2026 года. Ее проводило подразделение Национальной полиции Перу по борьбе с торговлей людьми. Во время проверки в заведении также остановили 117 человек для установления личности; они не относятся к девяти задержанным.

Гражданство женщин

По данным RPP, среди вероятных жертв были 49 женщин из Эквадора, 19 — из Перу, девять — из Венесуэлы, четыре — из Колумбии и одна — из Бразилии. La República приводит несколько иное число женщин из Эквадора — 50, а общее число вероятных жертв оценивает в 83.

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La República сообщает, что женщин, находившихся в уязвимом положении, предположительно вербовали в нескольких провинциях Эквадора и других странах с помощью фиктивных предложений работы. По информации издания, одну из женщин сначала доставили в город Пьюра на севере Перу, где ее эксплуатировали, а затем перевезли в Лиму.

Расследование продолжается

По данным полиции, задержанные работали кассирами, охранниками и сотрудниками бара. Их передали в прокуратуру Перу. Им вменяют содействие проституции, которое перуанское законодательство относит к преступлениям против личной свободы. Их вину может установить только суд.

Муниципалитет Ате сообщил о закрытии ночного клуба после операции, в которой также участвовали муниципальные инспекторы и неправительственная организация Our Rescue. Полиция продолжает устанавливать других возможных причастных и полный масштаб деятельности заведения.

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