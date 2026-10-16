在秘鲁利马东部的阿特区，警方突击搜查了Sexi Geishas夜总会，并确认至少82名女性为疑似受害者。据《The Rio Times》报道，该场所的9名员工因涉嫌协助卖淫案被拘留。

此次行动于2026年10月14日展开，并持续至10月15日凌晨。行动由秘鲁国家警察反人口贩运部门实施。检查期间，另有117人在该场所被拦下核实身份；他们不属于被拘留的9人之列。

女性国籍

据RPP报道，疑似受害者中有49名来自厄瓜多尔、19名来自秘鲁、9名来自委内瑞拉、4名来自哥伦比亚，以及1名来自巴西。La República给出的厄瓜多尔女性人数略有不同，为50人，并估计疑似受害者总数为83人。

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La República报道称，处于弱势处境的女性据称通过虚假的工作机会，在厄瓜多尔多个省份及其他国家被招募。该媒体称，其中一名女性起初被带往秘鲁北部城市皮乌拉，在那里遭到剥削，随后被转移至利马。

调查仍在继续

警方表示，被拘留者担任收银员、保安和酒吧工作人员。他们已被移交给秘鲁检察机关。他们被指控协助卖淫，秘鲁法律将其归类为侵犯人身自由的犯罪。只有法院能够认定他们的罪责。

阿特市政府表示，在此次行动后夜总会已被关闭，参与行动的还有市政检查人员和非政府组织Our Rescue。警方仍在确认其他可能涉案人员以及该场所活动的完整规模。

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