У районі Ате на сході Ліми, Перу, поліція провела рейд у нічному клубі Sexi Geishas та ідентифікувала щонайменше 82 жінок як імовірних жертв. Дев’ятьох працівників закладу затримали у справі про сприяння проституції, повідомляє The Rio Times.

Операція відбулася 14 жовтня та тривала до ранніх годин 15 жовтня 2026 року. Її проводив підрозділ Національної поліції Перу з протидії торгівлі людьми. Під час перевірки в закладі також зупинили 117 людей для встановлення особи; вони не належать до дев’ятьох затриманих.

Громадянство жінок

За даними RPP, серед імовірних жертв було 49 жінок з Еквадору, 19 — з Перу, дев’ять — з Венесуели, чотири — з Колумбії та одна — з Бразилії. Видання La República наводить дещо іншу кількість жінок з Еквадору — 50, а загальну кількість імовірних жертв оцінює у 83.

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La República повідомляє, що жінок у вразливому становищі нібито вербували в кількох провінціях Еквадору та інших країнах за допомогою фіктивних пропозицій роботи. За інформацією видання, одну з жінок спершу доправили до міста Піура на півночі Перу, де її експлуатували, а згодом перевезли до Ліми.

Розслідування триває

За даними поліції, затримані працювали касирами, охоронцями та працівниками бару. Їх передали до прокуратури Перу. Їм інкримінують сприяння проституції, яке перуанське законодавство відносить до злочинів проти особистої свободи. Їхню провину може встановити лише суд.

Муніципалітет Ате повідомив про закриття нічного клубу після операції, у якій також брали участь муніципальні інспектори та неурядова організація Our Rescue. Поліція продовжує встановлювати інших можливих причетних і повний масштаб діяльності закладу.

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