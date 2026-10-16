W Nigerii prezydent Bola Tinubu nie planuje odwiedzić wszystkich 36 stanów podczas kampanii o reelekcję w 2027 roku. Poinformował o tym Obefemi George, członek komitetu ds. mediów i komunikacji strategicznej prezydenckiego sztabu wyborczego rządzącego Kongresu Wszystkich Postępowców.

Jak informuje Premium Times Nigeria, według George’a Tinubu postanowił skoncentrować się na pracy rządu, podczas gdy partia będzie mobilizować poparcie dla jego drugiej kadencji. Powiedział, że prezydent ocenił mapę wyborczą kraju i uważa zachowanie osiągnięć swojej administracji za ważniejsze niż ogólnokrajowe tournée.

Kampania bez podróży do wszystkich stanów

Przedstawiciel sztabu podkreślił, że konstytucja nie zobowiązuje kandydata na prezydenta do prowadzenia kampanii w każdym stanie. Według niego Tinubu będzie promował politykę swojej administracji, jednocześnie nie dopuszczając, by sprawy państwowe ucierpiały podczas kampanii.

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George bronił także reform gospodarczych prezydenta, uznając trudności, których doświadczają Nigeryjczycy. Twierdził, że kroki te przywróciły zaufanie inwestorów i stworzyły możliwości wzrostu gospodarczego. Według niego przed objęciem urzędu przez Tinubu w maju 2023 roku inwestorzy opuszczali Nigerię z powodu inflacji, niestabilności makroekonomicznej i problemów z dostępem do walut obcych.

Argumenty sztabu dotyczące reform

Przedstawiciel sztabu oświadczył, że międzynarodowe firmy i instytucje finansowe, w tym JPMorgan Chase i Shell, ponownie wykazują zainteresowanie inwestowaniem w Nigerii. Nazwał zniesienie subsydiów na benzynę jedną z kluczowych decyzji administracji i twierdził, że wcześniej na takie wypłaty przeznaczano ponad 90% dochodów państwa.

George wspomniał także o Nigeryjskim Funduszu Pożyczek Edukacyjnych NELFUND, który zapewnia wsparcie finansowe studentom instytucji szkolnictwa wyższego, programach medycznych dla kobiet o niskich dochodach oraz działaniach na rzecz poprawy dostępu do dializ. Jego zdaniem poparcie 33 gubernatorów stanów wiąże się ze wzrostem zasobów dostępnych dla stanów i władz lokalnych w wyniku polityki makroekonomicznej rządu.

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