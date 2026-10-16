У Нігерії президент Бола Тінубу не планує відвідати всі 36 штатів під час кампанії за переобрання у 2027 році. Про це заявив член комітету з медіа та стратегічних комунікацій президентського виборчого штабу правлячого Конгресу всіх прогресивних сил Обефемі Джордж.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, за словами Джорджа, Тінубу вирішив зосередитися на роботі уряду, тоді як партія мобілізуватиме підтримку його другого терміну. Він сказав, що президент оцінив електоральну карту країни й вважає збереження здобутків своєї адміністрації важливішим за загальнонаціональне турне.

Кампанія без поїздок до всіх штатів

Представник штабу наголосив, що Конституція не зобов'язує кандидата в президенти проводити передвиборчу кампанію в кожному штаті. За його словами, Тінубу просуватиме політику своєї адміністрації, водночас не допускаючи, щоб державні справи постраждали під час кампанії.

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Джордж також захищав економічні реформи президента, визнавши труднощі, яких зазнають нігерійці. Він стверджував, що ці кроки відновили довіру інвесторів і створили можливості для економічного зростання. За його словами, до вступу Тінубу на посаду в травні 2023 року інвестори залишали Нігерію через інфляцію, макроекономічну нестабільність і проблеми з доступом до іноземної валюти.

Аргументи штабу щодо реформ

Представник штабу заявив, що міжнародні компанії та фінансові установи, зокрема JPMorgan Chase і Shell, знову виявляють інтерес до інвестицій у Нігерії. Він назвав скасування субсидій на бензин одним із ключових рішень адміністрації та стверджував, що раніше на такі виплати витрачали понад 90% державних доходів.

Джордж також згадав Нігерійський фонд освітніх позик NELFUND, який надає фінансову підтримку студентам закладів вищої освіти, медичні програми для малозабезпечених жінок і заходи для поліпшення доступу до діалізу. На його думку, підтримка 33 губернаторів штатів пов'язана зі збільшенням ресурсів, доступних штатам і місцевій владі внаслідок макроекономічної політики уряду.

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