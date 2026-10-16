В Нигерии президент Бола Тинубу не планирует посетить все 36 штатов во время кампании по переизбранию в 2027 году. Об этом заявил член комитета по медиа и стратегическим коммуникациям президентского избирательного штаба правящего Конгресса всех прогрессивных сил Обефеми Джордж.

Как сообщает Premium Times Nigeria, по словам Джорджа, Тинубу решил сосредоточиться на работе правительства, тогда как партия будет мобилизовать поддержку его второго срока. Он сказал, что президент оценил электоральную карту страны и считает сохранение достижений своей администрации более важным, чем общенациональное турне.

Кампания без поездок во все штаты

Представитель штаба подчеркнул, что Конституция не обязывает кандидата в президенты проводить предвыборную кампанию в каждом штате. По его словам, Тинубу будет продвигать политику своей администрации, одновременно не допуская, чтобы государственные дела пострадали во время кампании.

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Джордж также защищал экономические реформы президента, признав трудности, которые испытывают нигерийцы. Он утверждал, что эти меры восстановили доверие инвесторов и создали возможности для экономического роста. По его словам, до вступления Тинубу в должность в мае 2023 года инвесторы покидали Нигерию из-за инфляции, макроэкономической нестабильности и проблем с доступом к иностранной валюте.

Аргументы штаба относительно реформ

Представитель штаба заявил, что международные компании и финансовые учреждения, в том числе JPMorgan Chase и Shell, вновь проявляют интерес к инвестициям в Нигерии. Он назвал отмену субсидий на бензин одним из ключевых решений администрации и утверждал, что ранее на такие выплаты тратили более 90% государственных доходов.

Джордж также упомянул Нигерийский фонд образовательных займов NELFUND, который предоставляет финансовую поддержку студентам учреждений высшего образования, медицинские программы для женщин с низким доходом и меры по улучшению доступа к диализу. По его мнению, поддержка 33 губернаторов штатов связана с увеличением ресурсов, доступных штатам и местным властям в результате макроэкономической политики правительства.

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