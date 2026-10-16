在尼日利亚，总统博拉·廷努布计划在2027年竞选连任期间不访问全部36个州。执政党全体进步大会党总统竞选团队媒体与战略传播委员会成员奥贝费米·乔治作出了这一表态。

据Premium Times Nigeria报道，乔治表示，廷努布决定专注于政府工作，而该党将为其第二个任期动员支持。他说，总统已经评估了该国的选举版图，认为维护其政府的成果比进行全国巡回活动更重要。

不前往所有州的竞选活动

竞选团队代表强调，宪法并未要求总统候选人在每个州开展竞选活动。他表示，廷努布将推介其政府的政策，同时确保国家事务不会在竞选期间受到影响。

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乔治还为总统的经济改革辩护，并承认尼日利亚人正在经历的困难。他声称，这些措施恢复了投资者信心，并创造了经济增长机会。他表示，在廷努布于2023年5月就职前，投资者因通货膨胀、宏观经济不稳定以及获得外汇的困难而离开尼日利亚。

竞选团队关于改革的论点

竞选团队代表表示，包括摩根大通和壳牌在内的国际公司和金融机构再次表现出在尼日利亚投资的兴趣。他称取消汽油补贴是该政府的关键决定之一，并声称此前超过90%的国家收入被用于此类支出。

乔治还提到尼日利亚教育贷款基金NELFUND，该基金为高等教育机构学生提供财政支持、为低收入女性提供医疗项目，并采取措施改善获得透析服务的机会。他认为，33名州长的支持与政府宏观经济政策带来的州和地方政府可用资源增加有关。

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