W Bangkoku w Tajlandii prezes Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB) Masato Kanda oświadczył, że inflacja w regionie Azji i Pacyfiku może się utrzymać, a nawet nasilić w obliczu globalnej niepewności. Kanda, który przybył do Bangkoku, aby wziąć udział w dorocznych spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego, powiedział to w wywiadzie, informuje The Japan Times.

Ryzyka dla cen

Według Kandy światowa gospodarka mierzy się z bezprecedensową niepewnością. Wśród czynników, które mogą przyczynić się do przyspieszenia inflacji w regionie, wymienił gwałtowny wzrost cen energii w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, nasilenie zjawiska El Niño oraz poważniejsze skutki klęsk żywiołowych związanych ze zmianą klimatu.

W prognozie gospodarczej ADB wskazano, że wzrost gospodarek rozwijających się w regionie Azji i Pacyfiku spowolni do 5% w 2026 roku, wobec 5,5% w 2025 roku. Kanda zwrócił również uwagę, że kraje Azji w dużej mierze zależą od dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu.

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Dług i bezpieczeństwo energetyczne

Kanda oświadczył, że wzrost długoterminowych stóp procentowych, przede wszystkim w krajach rozwiniętych, zwiększył ciężar spłaty zadłużenia dla państw rozwijających się, które mają znaczne zobowiązania w dolarach amerykańskich. Według niego kraje te mierzą się również z ryzykiem inflacyjnym wynikającym z drożejącej energii i transportu, a także z obawami o stabilność finansów publicznych.

Wobec zależności krajów azjatyckich od bliskowschodnich dostaw ropy i gazu ADB zapewnił 5,6 mld dolarów wsparcia finansowego. Kanda wezwał do wykorzystania uwagi światowych przywódców skupionej na bezpieczeństwie energetycznym do przeprowadzenia reform i wzmocnienia odporności poprzez współpracę regionalną.

Następne spotkanie w Nagoi

Następne doroczne spotkanie ADB odbędzie się w maju przyszłego roku w Nagoi w Japonii. Kanda nazwał je ważną okazją do współpracy międzynarodowej w czasie, gdy świat coraz bardziej zamyka się w sobie, a społeczeństwa wewnątrz krajów stają się bardziej podzielone. Wyraził również nadzieję, że spotkanie zachęci więcej japońskich firm do rozszerzania działalności w Azji.

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