В Бангкоке, Таиланд, президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда заявил, что инфляция в Азиатско-Тихоокеанском регионе может сохраниться и даже усилиться на фоне глобальной неопределенности. Канда, прибывший в Бангкок для участия в ежегодных встречах Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сказал об этом в интервью, сообщает The Japan Times.

Риски для цен

По словам Канды, мировая экономика сталкивается с беспрецедентной неопределенностью. Среди факторов, которые могут способствовать ускорению инфляции в регионе, он назвал резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке, усиление явления Эль-Ниньо и более тяжелые последствия стихийных бедствий, связанных с изменением климата.

В экономическом прогнозе АБР отмечается, что рост развивающихся экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе замедлится до 5% в 2026 году против 5,5% в 2025 году. Канда также обратил внимание, что страны Азии в значительной степени зависят от поставок нефти и природного газа с Ближнего Востока.

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Долг и энергетическая безопасность

Канда заявил, что повышение долгосрочных процентных ставок, прежде всего в развитых странах, увеличило бремя выплат по долгам для развивающихся государств со значительными обязательствами в долларах США. По его словам, эти страны также сталкиваются с инфляционными рисками из-за подорожания энергии и перевозок, а также с обеспокоенностью относительно устойчивости государственных финансов.

На фоне зависимости азиатских стран от ближневосточных поставок нефти и газа АБР предоставил 5,6 млрд долларов финансовой поддержки. Канда призвал использовать внимание мировых лидеров к энергетической безопасности для проведения реформ и укрепления устойчивости посредством регионального сотрудничества.

Следующая встреча в Нагое

Следующая ежегодная встреча АБР состоится в мае следующего года в Нагое, Япония. Канда назвал ее важной возможностью для международного сотрудничества в то время, когда мир все больше замыкается в себе, а общества внутри стран становятся более разделенными. Он также выразил надежду, что встреча побудит больше японских компаний расширять деятельность в Азии.

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