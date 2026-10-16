在泰国曼谷，亚洲开发银行（ADB）行长神田真人表示，在全球不确定性的背景下，亚太地区的通胀可能持续，甚至加剧。神田为参加国际货币基金组织和世界银行集团年会抵达曼谷，他在接受采访时作出上述表示，《日本时报》报道。

价格风险

神田表示，全球经济正面临前所未有的不确定性。他列举了可能推动该地区通胀加速的因素，包括中东局势导致能源价格急剧上涨、厄尔尼诺现象加剧，以及与气候变化相关的自然灾害后果更加严重。

亚行的经济展望指出，亚太地区发展中经济体的增长率将从2025年的5.5%放缓至2026年的5%。神田还指出，亚洲国家在很大程度上依赖来自中东的石油和天然气供应。

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债务与能源安全

神田表示，长期利率上升，尤其是在发达国家，增加了拥有大量美元债务的发展中国家的偿债负担。他说，这些国家还面临能源和运输成本上涨带来的通胀风险，以及对公共财政可持续性的担忧。

鉴于亚洲国家依赖中东的石油和天然气供应，亚行提供了56亿美元的财政支持。神田呼吁利用世界领导人对能源安全的关注来推进改革，并通过区域合作增强韧性。

下一次会议将在名古屋举行

下一届亚行年会将于明年5月在日本名古屋举行。神田称，在世界日益封闭、各国内部社会愈发分裂之际，这将是国际合作的重要机会。他还表示希望，此次会议将鼓励更多日本企业扩大在亚洲的业务。

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