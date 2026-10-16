特朗普称泽连斯基比普京更难谈判——Interia

美国总统唐纳德·特朗普在接受Newsmax采访时表示，他认为乌克兰领导人弗拉基米尔·泽连斯基比俄罗斯这个侵略国的领导人弗拉基米尔·普京更难成为谈判伙伴。正如Interia报道，特朗普还表示，在他看来，泽连斯基不是美国良好的谈判伙伴。

关于结束战争的声明

特朗普重申了他的观点，即只要泽连斯基仍在执政，就不会达成结束战争的协议。据他所说，这位乌克兰领导人表示希望达成协议，但美国总统认为他实际上并不寻求这样做。

在回答战争是否会在其任期结束前结束的问题时，特朗普表示，这应该很快发生。他还推测，双方都希望结束战争，并再次表示乌克兰应该举行选举。

批评对炼油厂的打击

特朗普还批评乌克兰恢复对俄罗斯炼油厂的袭击。他表示，此类打击会导致全球油价上涨，而乌克兰本可以选择其他目标。

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泽连斯基此前在接受Financial Times采访时表示，此类袭击已经恢复。根据Interia的消息，他将此解释为从美国获取情报数据存在问题，以及在俄罗斯大规模炮击期间Starlink服务中断。

武器生产与核武库

特朗普还表示，美国正在增加爱国者系统和战斧导弹的产量。他说，在建立大量库存后，华盛顿将允许盟友购买这些武器。

此外，这位美国总统称，美国政府正与俄罗斯这个侵略国以及中国就削减核武库进行谈判。特朗普表示希望三国能够限制核武器库存。

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