Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung 16 października wezwał Zgromadzenie Narodowe do rozpoczęcia dyskusji nad reformą konstytucyjną, która przewidywałaby wpisanie do preambuły Konstytucji wzmianek o demokratycznych ruchach w kraju. Oświadczenie złożył w Pusanie podczas ceremonii z okazji 47. rocznicy demokratycznego powstania Bu-Ma, informuje Korea Herald.

Apel o reformę konstytucyjną

Lee zaproponował wpisanie do preambuły Konstytucji powstania Bu-Ma z 1979 roku oraz Ruchu Demokratyzacyjnego w Kwangju z 1980 roku. Jak podkreślił, byłby to minimalny krok niezbędny do zachowania pamięci o walce obywateli o demokrację i suwerenność narodu.

Prezydent wezwał również parlament do szybkiego rozpoczęcia zbierania opinii publicznej oraz przeprowadzenia merytorycznej dyskusji nad zmianami w ustawie zasadniczej. Poprawka konstytucyjna wcześniej zaproponowana przez rządzącą Demokratyczną Partię Korei nie przeszła przez Zgromadzenie Narodowe w maju. Konstytucję Korei Południowej ostatnio zmieniano w 1987 roku.

Lee opowiada się również za zastąpieniem obecnego systemu jednej pięcioletniej kadencji prezydenckiej modelem, w którym prezydent może sprawować urząd przez dwie kolejne czteroletnie kadencje. Podczas ceremonii skupił się jednak właśnie na uznaniu historycznych ruchów demokratycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rocznica powstania Bu-Ma

Powstanie Bu-Ma rozpoczęło się 16 października 1979 roku od protestów studenckich na Narodowym Uniwersytecie w Pusanie, a następnie rozszerzyło się na Masan, obecnie część miasta Changwon, oraz inne obszary prowincji Południowy Gyeongsang. Uczestnicy sprzeciwiali się systemowi Juszin prezydenta Park Chung-hee, który wzmocnił władzę prezydencką i wprowadził znaczne ograniczenia wolności politycznych.

Władze brutalnie stłumiły protesty: w Pusanie wprowadzono stan wojenny, a 1058 osób zatrzymano. W Masanie i Changwon zastosowano dekret garnizonowy, aby użyć wojska przeciwko protestującym. Dziesięć dni po rozpoczęciu demonstracji Park Chung-hee został zamordowany, co położyło kres reżimowi Juszin.

Korea Południowa ustanowiła 16 października narodowym dniem pamięci w 2019 roku. Oficjalne ceremonie rocznicowe powstania odbywają się co roku naprzemiennie w Pusanie i Changwon.

Czytaj nas na