韩国总统李在明10月16日呼吁国会启动宪法改革讨论，将该国民主运动的相关内容写入宪法序言。他是在釜山举行的釜马民主抗争47周年纪念仪式上作出上述表示的，《韩国先驱报》报道。

呼吁进行宪法改革

李在明提议将1979年的釜马抗争和1980年的光州民主化运动写入宪法序言。他表示，这将是保留公民为民主和人民主权而斗争记忆所需的最低限度举措。

总统还呼吁国会迅速开始收集公众意见，并就修改基本法展开有依据的讨论。此前由执政的共同民主党提出的宪法修正案于5月未能在国会获得通过。韩国宪法上一次修改是在1987年。

李在明还支持以总统可连续担任两届、每届四年的模式，取代现行的单一五年总统任期制度。不过，他在仪式上重点关注的是对历史性民主运动的认可。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

釜马抗争周年纪念

釜马抗争始于1979年10月16日，当时釜山国立大学爆发学生抗议活动，随后蔓延至马山——现为昌原市的一部分——以及庆尚南道其他地区。参与者反对朴正熙总统的维新体制，该体制加强了总统权力，并对政治自由施加了重大限制。

当局严厉镇压了抗议活动：釜山实施戒严，1058人被拘留。在马山和昌原，当局实施卫戍区法令，动用军队对付抗议者。示威开始十天后，朴正熙遇刺身亡，维新政权由此终结。

韩国于2019年将10月16日定为国家纪念日。纪念该抗争周年的官方仪式每年在釜山和昌原轮流举行。

关注我们在