Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 16 октября призвал Национальное собрание начать обсуждение конституционной реформы, которая предусматривала бы внесение в преамбулу Конституции упоминаний о демократических движениях страны. Заявление он сделал в Пусане на церемонии по случаю 47-й годовщины демократического восстания Бума, сообщает Korea Herald.

Призыв к конституционной реформе

Ли предложил закрепить в преамбуле Конституции восстание Бума 1979 года и Движение за демократизацию в Кванджу 1980 года. По его словам, это стало бы минимальным шагом, необходимым для сохранения памяти о борьбе граждан за демократию и народный суверенитет.

Президент также призвал парламент оперативно начать сбор общественного мнения и провести обоснованное обсуждение изменений в Основной закон. Конституционная поправка, ранее предложенная правящей Демократической партией Кореи, не прошла Национальное собрание в мае. Конституцию Южной Кореи в последний раз изменяли в 1987 году.

Ли также выступает за замену действующей системы одного пятилетнего президентского срока моделью, при которой президент может занимать должность два последовательных четырехлетних срока. В то же время во время церемонии он сосредоточился именно на признании исторических демократических движений.

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Годовщина восстания Бума

Восстание Бума началось 16 октября 1979 года со студенческих протестов в Пусанском национальном университете, а затем распространилось на Масан, ныне часть города Чханвон, и другие районы провинции Южный Кёнсан. Участники выступали против системы Юсин президента Пак Чон Хи, которая усилила президентскую власть и ввела значительные ограничения политических свобод.

Власти жестко подавили протесты: в Пусане ввели военное положение, а 1058 человек задержали. В Масане и Чханвоне применили гарнизонный указ для привлечения военных против протестующих. Через десять дней после начала демонстраций Пак Чон Хи был убит, что положило конец режиму Юсин.

Южная Корея определила 16 октября национальным памятным днем в 2019 году. Официальные церемонии по случаю годовщины восстания ежегодно проводят поочередно в Пусане и Чханвоне.

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