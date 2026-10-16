Prezydent USA Donald Trump skrytykował sędziów Sądu Najwyższego Neila Gorsucha, Bretta Kavanaugha i Amy Coney Barrett, których nominował podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej. Jak podaje Interia, oburzenie prezydenta nasiliło się po serii orzeczeń, w których jego nominaci głosowali inaczej, niż chciała administracja.

W ostatnich miesiącach Gorsuch, Kavanaugh i Barrett oddali decydujące głosy w sprawach, w których sąd zablokował próby prezydenta ograniczenia głosowania korespondencyjnego, prawa do obywatelstwa USA z urodzenia oraz niezależności Systemu Rezerwy Federalnej. Wcześniej Sąd Najwyższy odrzucił także jeden z kluczowych elementów polityki Trumpa — cła. Za tą decyzją głosowało również dwóch nominowanych przez niego sędziów.

„To nie są ludzie, z którymi rozmawiałem, gdy wybierałem kandydatów do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Są tylko cieniem samych siebie z tamtych czasów” — napisał Trump w mediach społecznościowych. Stwierdził również, że sąd przejdzie do historii z powodu „jednych z najbardziej niszczycielskich, bolesnych i szkodliwych decyzji w historii naszego kraju”.

Konserwatywna większość i spory z prezydentem

Trzej sędziowie nominowani przez Trumpa odegrali ważną rolę w decyzjach, które stały się znaczącymi zwycięstwami konserwatywnego środowiska prawniczego. Wśród nich są uchylenie konstytucyjnej ochrony prawa do aborcji, rozszerzenie prawa do posiadania broni oraz ograniczenie uprawnień federalnych organów regulacyjnych.

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Zdaniem profesora prawa Uniwersytetu Harvarda Noaha Feldmana oczekiwania prezydenta wobec mianowanych przez niego sędziów były nierealistyczne. Podkreślił, że sędziowie nie postrzegają swojej roli jako „wykonywania poleceń prezydenta”.

W poprzedniej kadencji sądu Gorsuch i Kavanaugh poparli stanowisko rządu w sześciu z siedmiu spraw bezpośrednio dotyczących administracji, a Barrett — w pięciu z siedmiu. Najważniejsze rozbieżności dotyczyły ceł i obywatelstwa z urodzenia.

Krytyka Barrett i możliwe nowe nominacje

Amy Coney Barrett spotkała się z największą krytyką ze strony Trumpa i jego sojuszników. Konserwatywni politycy i aktywiści oskarżali ją o rzekome powołanie ze względu na politykę różnorodności, równości i inkluzywności oraz domagali się usunięcia sędzi z urzędu w drodze impeachmentu. Po jej głosowaniu za zachowaniem prawa do obywatelstwa z urodzenia krytycy twierdzili również, że rzekomo „prowadzi kraj do grobu”.

Podczas swojej pierwszej kadencji Trump w dużej mierze polegał na konserwatywnej organizacji prawniczej Federalist Society przy wyborze kandydatów do sądów. Po orzeczeniach ograniczających próby rozszerzenia uprawnień prezydenckich skrytykował organizację za rzekomo „złe rady”. Jego doradca Mike Davis oświadczył, że w przyszłości nacisk będzie kładziony na kandydatów, którzy będą „odważni i nieustraszeni”.

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