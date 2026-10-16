Трамп розкритикував номінованих ним суддів Верховного суду США — Interia

Президент США Дональд Трамп розкритикував суддів Верховного суду Ніла Горсача, Бретта Кавано та Емі Коні Барретт, яких номінував під час свого першого президентського терміну. Як повідомляє Interia, обурення президента посилилося після низки рішень, у яких його номінанти голосували не так, як прагнула адміністрація.

За останні місяці Горсач, Кавано та Барретт віддали вирішальні голоси у справах, де суд блокував спроби президента обмежити голосування поштою, право на громадянство США за народженням і незалежність Федеральної резервної системи. Раніше Верховний суд також відхилив один із ключових елементів політики Трампа — мита. За це рішення проголосували й двоє суддів, номінованих ним.

«Це не ті люди, з якими я розмовляв, коли обирав кандидатів до Верховного суду Сполучених Штатів. Вони лише тінь самих себе з тих часів», — написав Трамп у соціальних мережах. Він також заявив, що суд увійде в історію через «одні з найбільш руйнівних, болісних і шкідливих рішень в історії нашої країни».

Консервативна більшість і суперечки з президентом

Троє суддів, номінованих Трампом, відіграли важливу роль у рішеннях, які стали значними перемогами консервативного юридичного середовища. Серед них — скасування конституційного захисту права на аборт, розширення права на володіння зброєю та обмеження повноважень федеральних регуляторів.

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За оцінкою професора права Гарвардського університету Ноа Фельдмана, очікування президента щодо призначених ним суддів були нереалістичними. Він наголосив, що судді не сприймають свою роль як «виконання наказів президента».

У попередній каденції суду Горсач і Кавано підтримали позицію уряду в шести із семи справ, що безпосередньо стосувалися адміністрації, а Барретт — у п’яти із семи. Найважливіші розбіжності виникли щодо мит і громадянства за народженням.

Критика Барретт і можливі нові номінації

Найбільше критики з боку Трампа та його союзників зазнала Емі Коні Барретт. Консервативні політики й активісти звинувачували її в призначенні нібито через політику різноманітності, рівності та інклюзивності й вимагали усунути суддю з посади через імпічмент. Після її голосування за збереження права на громадянство за народженням критики також заявляли, що вона нібито «веде країну до могили».

Під час першого терміну Трамп значною мірою покладався на консервативну юридичну організацію Federalist Society у доборі кандидатів до судів. Після рішень, які обмежували спроби розширити президентські повноваження, він розкритикував організацію за нібито «погані поради». Його радник Майк Девіс заявив, що надалі акцент робитимуть на кандидатах, які будуть «сміливими і безстрашними».

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