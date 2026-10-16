特朗普批评其提名的美国最高法院大法官——Interia

美国总统唐纳德·特朗普批评了最高法院大法官尼尔·戈萨奇、布雷特·卡瓦诺和艾米·科尼·巴雷特，他在首个总统任期内提名了这三人。正如Interia报道，在一系列裁决中，其提名人作出了与政府所希望不同的投票后，特朗普的愤怒加剧。

近几个月来，戈萨奇、卡瓦诺和巴雷特在多起案件中投下决定性一票，法院在这些案件中阻止了总统限制邮寄投票、限制出生即获得美国国籍的权利以及限制联邦储备系统独立性的尝试。此前，最高法院还否决了特朗普政策的一个关键要素——关税。两名由他提名的大法官也投票支持该裁决。

特朗普在社交媒体上写道：“这些不是我在挑选美国最高法院候选人时与之交谈过的人。他们只是当年自己的影子。”他还表示，法院将因“我们国家历史上一些最具破坏性、最痛苦和最有害的裁决”而载入史册。

保守派多数与总统的分歧

特朗普提名的三名大法官在多项裁决中发挥了重要作用，这些裁决成为保守派法律界的重大胜利。其中包括推翻对堕胎权的宪法保护、扩大持枪权以及限制联邦监管机构的权力。

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哈佛大学法学教授诺亚·费尔德曼认为，总统对其任命的大法官的期待并不现实。他强调，大法官并不将自己的角色视为“执行总统的命令”。

在法院的上一个任期中，戈萨奇和卡瓦诺在七起直接涉及政府的案件中有六起支持政府立场，巴雷特则在七起案件中有五起支持政府立场。最重要的分歧涉及关税和出生即获得国籍的问题。

对巴雷特的批评及可能的新提名

艾米·科尼·巴雷特受到特朗普及其盟友最严厉的批评。保守派政治人士和活动人士指责她据称是因多元化、公平与包容政策而被任命，并要求通过弹劾将这名大法官免职。在她投票支持保留出生即获得国籍的权利后，批评者还称她据称“正把国家带向坟墓”。

在第一个任期内，特朗普在挑选法院候选人时很大程度上依赖保守派法律组织联邦党人协会。此后，在法院作出限制扩大总统权力尝试的裁决后，他批评该组织据称提供了“糟糕的建议”。他的顾问迈克·戴维斯表示，今后将重点关注“大胆且无畏”的候选人。

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