Президент США Дональд Трамп раскритиковал судей Верховного суда Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт, которых он номинировал во время своего первого президентского срока. Как сообщает Interia, возмущение президента усилилось после ряда решений, в которых его кандидаты голосовали не так, как хотела администрация.

За последние месяцы Горсач, Кавано и Барретт отдали решающие голоса по делам, в которых суд заблокировал попытки президента ограничить голосование по почте, право на гражданство США по рождению и независимость Федеральной резервной системы. Ранее Верховный суд также отклонил один из ключевых элементов политики Трампа — пошлины. За это решение проголосовали и двое судей, номинированных им.

«Это не те люди, с которыми я разговаривал, когда выбирал кандидатов в Верховный суд Соединенных Штатов. Они лишь тень самих себя тех времен», — написал Трамп в социальных сетях. Он также заявил, что суд войдет в историю из-за «одних из самых разрушительных, болезненных и вредных решений в истории нашей страны».

Консервативное большинство и споры с президентом

Трое судей, номинированных Трампом, сыграли важную роль в решениях, ставших значительными победами консервативного юридического сообщества. Среди них — отмена конституционной защиты права на аборт, расширение права на владение оружием и ограничение полномочий федеральных регуляторов.

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По оценке профессора права Гарвардского университета Ноа Фельдмана, ожидания президента в отношении назначенных им судей были нереалистичными. Он подчеркнул, что судьи не воспринимают свою роль как «выполнение приказов президента».

В предыдущем сроке работы суда Горсач и Кавано поддержали позицию правительства в шести из семи дел, непосредственно касавшихся администрации, а Барретт — в пяти из семи. Наиболее важные разногласия возникли по поводу пошлин и гражданства по рождению.

Критика Барретт и возможные новые номинации

Эми Кони Барретт подверглась наибольшей критике со стороны Трампа и его союзников. Консервативные политики и активисты обвиняли ее в том, что она якобы была назначена из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, и требовали отстранить судью от должности путем импичмента. После ее голосования за сохранение права на гражданство по рождению критики также заявляли, что она якобы «ведет страну к могиле».

Во время первого срока Трамп в значительной степени полагался на консервативную юридическую организацию Federalist Society при подборе кандидатов в суды. После решений, ограничивавших попытки расширить президентские полномочия, он раскритиковал организацию за якобы «плохие советы». Его советник Майк Дэвис заявил, что в дальнейшем акцент будет делаться на кандидатах, которые будут «смелыми и бесстрашными».

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