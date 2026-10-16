Германия потратит 650 млн евро на пополнение запасов Patriot

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку двух американских систем противовоздушной обороны Patriot для пополнения запасов Бундесвера. Это решение было принято после того, как в 2025 году Германия передала Украине соответствующие комплексы.

Общая стоимость закупки составит около 650 млн евро. Берлин направит сотни миллионов евро на новые системы ПВО, при этом значительную часть расходов профинансирует другая европейская страна.

В немецком оборонном ведомстве пояснили, что новые комплексы будут закупаться через правительство Соединенных Штатов по процедуре Foreign Military Sales, которая предусматривает межправительственные продажи американского вооружения.

«После передачи огневых единиц Patriot Украине в 2025 году для усиления украинской противовоздушной обороны они будут повторно закуплены через правительство США по процедуре Foreign Military Sales», — говорится в сообщении министерства.

Как уточняет немецкое специализированное издание Hartpunkt, речь идет о приобретении двух огневых единиц Patriot. В состав каждой системы входят командный пункт, пусковые установки, радиолокационная станция и оборудование для электропитания.

По информации издания, общая стоимость закупки составит примерно 650 млн евро. Поставки компонентов американского производителя Raytheon планируется начать еще в 2026 году, а завершить — к 2028 году.

Особенностью нового заказа станет участие Норвегии. По данным Hartpunkt, норвежская сторона профинансирует более €300 млн, то есть значительную часть стоимости закупки.

Кроме того, после заключения контракта Германия планирует осуществить авансовый платеж в размере около 560 млн евро без учета импортного налога на добавленную стоимость.

Как отмечает издание, такой платеж должен обеспечить приоритетность выполнения немецкого заказа по сравнению с заказами других стран.

Финансирование закупки будет осуществляться преимущественно из раздела 60 федерального бюджета Германии. Этот раздел, в частности, предусматривает расходы на военную поддержку Украины. Отдельно бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку специального оборудования для обслуживания систем Patriot.

Речь идет о приобретении 40 ремонтных контейнеров с возможностью дополнительного заказа ещё 14 единиц. По информации Hartpunkt, общая стоимость этого проекта составляет примерно 90 млн евро. Поставка основной партии ремонтных контейнеров запланирована на 2030 год.

Об этом сообщается со ссылкой на Министерство обороны Германии.

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