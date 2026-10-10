Німеччина підтвердила санкції проти Росії попри угоду Трампа з Путіним

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Уряд Німеччини заявив, що не змінюватиме санкційну політику щодо Росії після домовленостей президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним щодо дизельного палива. Берлін також наголосив, що підтримка України залишається незмінною.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус підтвердив, що Німеччина дотримуватиметься чинних обмежень проти РФ і разом із європейськими партнерами працюватиме над запровадженням нових санкцій.

У Міністерстві економіки Німеччини також заявили про повну підтримку санкційних пакетів ЄС. За словами представниці відомства, російська нафта та нафтопродукти перебувають під європейськими санкціями з 2023 року.

У Берліні наголосили, що відтоді країна не імпортує російську нафту та нафтопродукти, а постачання енергоносіїв диверсифіковане, тому Німеччина не залежить від російської нафти.

Джерело: Welt

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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