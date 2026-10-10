Германия подтвердила санкции против России, несмотря на соглашение Трампа с Путиным

Правительство Германии заявило, что не будет менять санкционную политику в отношении России после договоренностей президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным по поводу дизельного топлива. Берлин также подчеркнул, что поддержка Украины остается неизменной.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия будет придерживаться действующих ограничений в отношении РФ и вместе с европейскими партнерами будет работать над введением новых санкций.

В Министерстве экономики Германии также заявили о полной поддержке санкционных пакетов ЕС. По словам представительницы ведомства, российская нефть и нефтепродукты находятся под европейскими санкциями с 2023 года.

В Берлине подчеркнули, что с тех пор страна не импортирует российскую нефть и нефтепродукты, а поставки энергоносителей диверсифицированы, поэтому Германия не зависит от российской нефти.

Источник: Welt

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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