У німецькому окрузі Грайц, що у федеральній землі Тюрингія, 54 українці втратили частину або всі соціальні виплати через незадекларовані доходи та майно в Україні. Допомогу 16 людям припинили повністю, ще 38 отримуватимуть менше. Про результати перевірки стало відомо 24 листопада 2026 року.

Перевірку проводив центр зайнятості Jobcenter округу Грайц. Він з’ясовував, чи вказують українці, які отримують державну допомогу в Німеччині, усі свої доходи та майно, зокрема ті, що залишилися в Україні. Загалом у окрузі базову соціальну допомогу отримують 656 українців. Порушення виявили у 54 випадках — це близько 8,2% від загальної кількості отримувачів.

Водночас поки немає даних про аналогічні перевірки в інших районах Німеччини. Тому ці результати стосуються саме округу Грайц і не свідчать про ситуацію серед усіх українців, які отримують допомогу в країні.

Які доходи не вказали під час оформлення допомоги

За даними Jobcenter, 38 людей не повідомили німецьким органам про надходження на їхні банківські рахунки в Україні. Йдеться про пенсії, гроші від оренди нерухомості та доходи від здавання в оренду земельних ділянок. Через це розмір допомоги для цих людей переглянули та скоротили. Ще 16 українцям виплати припинили повністю.

При цьому не встановлено, чи всі ці люди навмисно приховували свої доходи. У FOCUS Online зазначають, що частина отримувачів могла не надати інформацію через незнання правил або мовний бар’єр. Тож сам факт скорочення чи припинення виплат не означає, що кожного з цих людей визнали винним у шахрайстві.

Як перевірка через «Дію» допомогла виявити доходи

З’ясувати, які доходи та майно українці мають на батьківщині, німецькому Jobcenter допомогли документи з українського державного сервісу «Дія». Через застосунок громадяни можуть отримати електронні довідки про доходи, пенсійні виплати та інші соціальні надходження. Ці документи дають змогу перевірити фінансову інформацію, яку людина вказала під час оформлення допомоги в Німеччині.

Водночас німецькі центри зайнятості не мають прямого технічного доступу до «Дії». Українці надають електронні документи самостійно — у межах обов’язку повідомляти органи про свої доходи та майновий стан. Перевірки в окрузі Грайц тривають уже кілька місяців. Вони стосуються не лише тих, хто давно отримує допомогу, а й нових заявників. Місцева влада планує продовжувати цю роботу.

Яке майно потрібно декларувати в Німеччині

Під час оформлення соціальної допомоги в Німеччині враховують не лише зарплату чи інші доходи всередині країни. Заявники повинні повідомляти також про гроші та майно, які мають за кордоном, зокрема в Україні. До таких відомостей належать:

гроші на банківських рахунках і депозитах;

нерухомість та земельні ділянки;

автомобілі й цінні речі;

акції, цінні папери та інвестиції в біржові фонди;

накопичувальне страхування життя;

готівка та інші активи, які мають грошову вартість.

Важливо, що наявність майна сама по собі не завжди означає втрату права на допомогу. У Німеччині діють правила щодо майна, яке не враховують під час визначення права на виплати. Вони однакові для українців та громадян Німеччини. За даними FOCUS Online, з 1 липня 2026 року розмір такого захищеного майна залежить від віку людини. Він становить від 5 тисяч євро для отримувачів віком до 30 років до 20 тисяч євро для людей віком від 51 року.

Отже, під час перевірки важливо враховувати не лише факт наявності рахунку чи нерухомості, а й те, чи впливають відповідні доходи та активи на право людини отримувати допомогу. Якщо заявник приховує важливі відомості, це може призвести до скорочення або припинення виплат. За певних обставин за неправдиву інформацію може загрожувати й кримінальна відповідальність.

Скільки грошей заощадить округ Грайц

Місцева адміністрація вже підрахувала, скільки коштів залишиться в бюджеті після перегляду виплат. Припинення допомоги 16 українцям дозволить заощаджувати 151 440 євро на рік. Скорочення виплат ще 38 людям дасть додаткову економію від 7,5 до 8 тисяч євро щомісяця.

Якщо врахувати обидва показники, загальна річна економія може становити приблизно від 241 тисячі до 247 тисяч євро. Очільник округу Грайц Уллі Шефер заявив, що місцева влада має відповідально використовувати бюджетні кошти та не допускати виплат на підставі неправдивої або неповної інформації. Водночас він наголосив, що люди, які справді потребують державної підтримки, повинні її отримувати. За його словами, допомога має надходити тим, хто відповідає встановленим для цього умовам.

Що сталося з українцями, яким повністю припинили виплати

За інформацією FOCUS Online, жоден із 16 українців, яким повністю припинили допомогу, не подав заперечення проти рішення Jobcenter. Усі вони вже залишили округ Грайц. Куди саме виїхали ці люди, невідомо. Також немає інформації про те, чи зверталися вони по соціальну допомогу в інших районах Німеччини.

Загалом, за даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, близько 626 тисяч українців отримують у країні базову соціальну допомогу. З 1 липня 2026 року вона офіційно має назву Grundsicherungsgeld. Раніше цю виплату називали Bürgergeld. Перевірки в окрузі Грайц тривають. Місцева влада планує й надалі перевіряти доходи та майно українських заявників, зокрема за допомогою документів із «Дії». Про це повідомляє німецьке видання FOCUS Online з посиланням на дані місцевої влади.

У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус після зустрічі з українським колегою Євгенієм Хмарою в Берліні оголосив про виробництво в країні українських розвідувальних дронів Babka для України. Для створення виробничих потужностей німецька сторона надасть близько 34 млн євро, повідомляє Tagesschau.

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