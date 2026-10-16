В США беспартийный аналитический проект Cook Political Report пересмотрел оценки 11 избирательных округов Палаты представителей в сторону Демократической партии в преддверии промежуточных выборов 2026 года. Как сообщает The Hill, значительная часть этих округов расположена в штатах, которые традиционно поддерживают республиканцев.

Изменения в округах республиканцев

Округа республиканцев Брэда Финстада в Миннесоте, Майка Тернера и Майка Кэри в Огайо изменили оценку с «вероятно республиканский» на «склоняется к республиканцам». Таким же образом были пересмотрены оценки открытого 21-го округа в штате Нью-Йорк и 1-го округа в Южной Каролине.

Округа Дерека Шмидта в Канзасе и Майка Флада в Небраске, а также открытый 16-й округ во Флориде перешли из категории «надежно республиканский» в категорию «вероятно республиканский».

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Открытый 1-й округ Монтаны, где Дональд Трамп победил с отрывом в 12 процентных пунктов на выборах 2024 года, Cook Political Report перевел из категории «склоняется к республиканцам» в категорию «без явного фаворита».

Конкуренция за места демократов

Округа демократов Грега Ландсмана в Огайо и Джареда Московица во Флориде также сместились дальше в сторону демократов. Республиканцы перед промежуточными выборами изменили границы обоих округов, надеясь облегчить борьбу за эти мандаты.

Редактор Cook Political Report по Палате представителей Эрин Кови обратила внимание на значительные внешние расходы в ключевых округах со стороны House Majority PAC, Congressional Leadership Fund и суперкомитетов политических действий MAGA Inc. По ее словам, это свидетельствует о том, что обе партии считают эти гонки конкурентными. Кови также отметила, что демократы занимают конкурентные позиции в округах, которые ранее голосовали за Барака Обаму, но на президентских выборах 2024 года поддержали Трампа.

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