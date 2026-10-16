Как сообщает The Japan Times, Toyota в декабре начнет производство обновленного гибридного кроссовера Lexus NX на заводе в Кембридже, провинция Онтарио, Канада. На этом предприятии также собирают кроссовер Toyota RAV4 и внедорожник Lexus RX.

Около 85% автомобилей, произведенных на заводе в Кембридже, предназначены для экспорта, преимущественно в США. Toyota также выпускает RAV4 на другом предприятии в Онтарио, расположенном примерно в 48 километрах от Кембриджа. В прошлом году оба завода вместе произвели 537 518 автомобилей, что сделало Toyota крупнейшим автопроизводителем Канады.

Инвестиции в производство

Компания вложила 1,1 млрд долларов в канадские операции для выпуска новой версии RAV4, производство которой началось в январе. Еще несколько сотен миллионов долларов направили на новый Lexus NX. По данным издания, все заводы автопроизводителя работают на полной или близкой к полной мощности.

Директор по корпоративным вопросам Toyota Motor Manufacturing Canada Скотт Маккензи заявил, что компания намерена производить автомобили в Канаде в долгосрочной перспективе. По его словам, местные заводы работают в две полные смены и регулярно привлекают сотрудников к сверхурочной работе.

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Рынок и торговые риски

США остаются ключевым рынком для автомобилей, произведенных в Канаде. В то же время автомобильная отрасль испытывает давление из-за американских пошлин на импорт, которые сократили рентабельность производства и побудили некоторых автопроизводителей уменьшить свое производственное присутствие в стране. Белый дом также угрожал повысить пошлины на автомобили до 50%, если до 1 января не будет заключено более широкое торговое соглашение.

На этом фоне General Motors, Stellantis и Ford сокращали или меняли свои производственные операции в Канаде. Honda, выпускающая в стране Civic и CR-V, в этом году отказалась от планов создать рядом со своим заводом в Онтарио цепочку поставок аккумуляторов для электромобилей стоимостью 15 млрд канадских долларов.

В то же время Toyota наращивает продажи на канадском рынке: в 2025 году компания поставила рекордные 249 445 автомобилей — на 4,4% больше, чем годом ранее. Общий объем продаж новых автомобилей в Канаде вырос на 2,1%, до около 1,9 млн машин.

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