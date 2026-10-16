据《日本时报》报道，丰田将于12月在加拿大安大略省剑桥市的工厂开始生产改款混动跨界车雷克萨斯NX。该工厂还组装丰田RAV4跨界车和雷克萨斯RX SUV。

剑桥工厂生产的约85%汽车用于出口，主要销往美国。丰田还在安大略省另一家工厂生产RAV4，该工厂距离剑桥市约48公里。去年，两家工厂共生产537,518辆汽车，使丰田成为加拿大最大的汽车制造商。

生产投资

该公司向其加拿大业务投资11亿美元，用于生产新版RAV4，其生产于1月开始。另有数亿美元被用于新款雷克萨斯NX。据该报报道，这家汽车制造商的所有工厂均以满负荷或接近满负荷运行。

丰田汽车制造加拿大公司负责企业事务的董事斯科特·麦肯齐表示，公司打算长期在加拿大生产汽车。他说，当地工厂实行两个完整班次，并经常安排员工加班。

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市场与贸易风险

美国仍是加拿大制造汽车的关键市场。与此同时，汽车行业因美国进口关税而承压，这些关税降低了生产盈利能力，并促使一些汽车制造商缩减其在该国的生产布局。白宫还威胁称，如果未能在1月1日前达成更广泛的贸易协议，将把汽车关税提高至50%。

在此背景下，通用汽车、斯泰兰蒂斯和福特缩减或调整了其在加拿大的生产业务。本田在加拿大生产Civic和CR-V，今年放弃了在其安大略省工厂附近建立价值150亿加元的电动汽车电池供应链的计划。

与此同时，丰田正在扩大其在加拿大市场的销量：2025年，该公司交付了创纪录的249,445辆汽车，比前一年增长4.4%。加拿大新车总销量增长2.1%，至约190万辆。

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