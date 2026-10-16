Финансовые руководители стран G7 договорились провести штабные учения, чтобы проверить готовность к кибератакам с использованием искусственного интеллекта. Решение было принято во время встречи министров финансов и руководителей центральных банков G7 на полях ежегодных собраний Международного валютного фонда в Бангкоке, Таиланд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на министра финансов Японии Сацуки Катаяму.

Сценарии атак с использованием ИИ

По словам представителя японского Министерства финансов, на учениях будут моделироваться сценарии кибератак, для осуществления которых применяется искусственный интеллект. Финансовые органы стран G7 будут проверять, как они могут реагировать на такие инциденты.

Результаты моделирования должны показать эффективность действующих протоколов реагирования. Их также используют для пересмотра инструкций, чтобы лучше противодействовать подобным атакам. В зависимости от сценария к учениям могут привлечь и частные финансовые учреждения.

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Риски для финансовой стабильности

Договоренность прозвучала после предупреждения МВФ о том, что кибератака с применением ИИ на критически важный сервис финансового учреждения способна подорвать доверие. Банковские регуляторы в разных странах усиливают работу по сдерживанию рисков, связанных с искусственным интеллектом.

В частности, по данным Reuters, Банк Англии работает с банками над расширенными вариантами восстановления после кибератак. Заместитель главы британского центробанка заявил, что больше нельзя исходить из предположения о полной защищенности оборонных систем от кибератак с использованием ИИ.

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