G7国家的金融领导人同意举行桌面演练，以检验应对利用人工智能的网络攻击的准备情况。该决定是在泰国曼谷举行的国际货币基金组织年会期间、G7财长和央行行长会议上作出的。Channel NewsAsia报道称，消息援引日本财务大臣片山皋月的话。

利用人工智能的攻击情景

据日本财务省一名代表表示，演练将模拟使用人工智能实施的网络攻击情景。G7国家的金融主管部门将测试其如何应对此类事件。

模拟结果将显示现行应对协议的有效性。这些结果还将用于修订指南，以便更好地应对类似攻击。根据情景，私人金融机构也可能被纳入演练。

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对金融稳定的风险

这项协议是在国际货币基金组织发出警告后达成的。该组织警告称，针对金融机构关键服务的人工智能网络攻击可能会削弱信心。不同国家的银行监管机构正加强工作，以遏制与人工智能相关的风险。

尤其是，据路透社报道，英格兰银行正与各银行合作，制定加强版网络攻击后恢复方案。英国央行副行长表示，不能再假定防御系统能够完全免受利用人工智能的网络攻击。

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