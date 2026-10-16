Przywódcy finansowi państw G7 uzgodnili przeprowadzenie ćwiczeń sztabowych, aby sprawdzić gotowość na cyberataki wykorzystujące sztuczną inteligencję. Decyzję podjęto podczas spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych G7 na marginesie dorocznych zgromadzeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Bangkoku w Tajlandii. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na japońską minister finansów Satsuki Katayamę.

Scenariusze ataków z użyciem AI

Według przedstawiciela japońskiego Ministerstwa Finansów ćwiczenia będą obejmować symulację scenariuszy cyberataków, do których przeprowadzenia wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Organy finansowe państw G7 sprawdzą, jak mogą reagować na takie incydenty.

Wyniki symulacji mają pokazać skuteczność obowiązujących protokołów reagowania. Zostaną także wykorzystane do przeglądu wytycznych, aby lepiej przeciwdziałać podobnym atakom. W zależności od scenariusza do ćwiczeń mogą zostać włączone również prywatne instytucje finansowe.

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Zagrożenia dla stabilności finansowej

Porozumienie nastąpiło po ostrzeżeniu MFW, że cyberatak z użyciem AI na usługę o kluczowym znaczeniu dla instytucji finansowej może podważyć zaufanie. Regulatorzy bankowi w różnych krajach intensyfikują działania na rzecz ograniczania ryzyk związanych ze sztuczną inteligencją.

W szczególności, według Reutersa, Bank Anglii współpracuje z bankami nad rozszerzonymi wariantami odzyskiwania sprawności po cyberatakach. Zastępca prezesa brytyjskiego banku centralnego oświadczył, że nie można już zakładać pełnej ochrony systemów obronnych przed cyberatakami z wykorzystaniem AI.

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