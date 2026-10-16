16 października Chiny opublikowały projekt szeroko zakrojonych ograniczeń eksportu ponad 40 zaawansowanych technologii, w tym technologii produkcji ogniw słonecznych, modeli sztucznej inteligencji oraz niektórych platform biotechnologicznych.

Zakaz dla 14 technologii

Projekt pod nazwą Announcement No. 48 przewiduje całkowity zakaz eksportu 14 technologii oraz ograniczenia dla kolejnych 26. Informuje o tym The Hindu.

Chodzi właśnie o projekt środków, a nie o ograniczenia, które już zostały wprowadzone.

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Technologie solarne

Na listę technologii objętych całkowitym zakazem lub ograniczonym eksportem wpisano szereg technologii związanych z produkcją ogniw słonecznych. Jednocześnie projekt nie ogranicza większości eksportu produktów solarnych.

Nowe środki dotyczą technologii produkcji ogniw słonecznych następnej generacji. Według publikacji mogą one wpłynąć na działania krajów, w tym Indii, które dążą do zmniejszenia zależności od Chin i rozwoju łańcucha produkcyjnego w branży solarnej.

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