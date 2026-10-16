Китай запропонував заборонити експорт 14 технологій — The Hindu

Китай 16 жовтня оприлюднив проєкт масштабних обмежень на експорт понад 40 передових технологій, зокрема технологій виробництва сонячних елементів, моделей штучного інтелекту та окремих біотехнологічних платформ.

Заборона для 14 технологій

Проєкт під назвою Announcement No. 48 передбачає повну заборону на експорт 14 технологій та обмеження для ще 26. Про це повідомляє The Hindu.

Йдеться саме про проєкт заходів, а не про вже запроваджені обмеження.

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Сонячні технології

До переліку для повної заборони або обмеженого експорту внесли низку технологій, пов’язаних із виробництвом сонячних елементів. Водночас проєкт не обмежує більшість експорту сонячної продукції.

Нові заходи стосуються технологій виробництва сонячних елементів наступного покоління. За даними видання, вони можуть вплинути на зусилля країн, зокрема Індії, які прагнуть зменшити залежність від Китаю та розвивати виробничий ланцюг у сонячній галузі.

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