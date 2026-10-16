Китай предложил запретить экспорт 14 технологий — The Hindu

Китай 16 октября опубликовал проект масштабных ограничений на экспорт более 40 передовых технологий, в частности технологий производства солнечных элементов, моделей искусственного интеллекта и отдельных биотехнологических платформ.

Запрет для 14 технологий

Проект под названием Announcement No. 48 предусматривает полный запрет на экспорт 14 технологий и ограничения для еще 26. Об этом сообщает The Hindu.

Речь идет именно о проекте мер, а не об уже введенных ограничениях.

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Солнечные технологии

В перечень для полного запрета или ограниченного экспорта внесли ряд технологий, связанных с производством солнечных элементов. При этом проект не ограничивает большую часть экспорта солнечной продукции.

Новые меры касаются технологий производства солнечных элементов следующего поколения. По данным издания, они могут повлиять на усилия стран, в частности Индии, которые стремятся уменьшить зависимость от Китая и развивать производственную цепочку в солнечной отрасли.

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