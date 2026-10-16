Według krajowego urzędu statystycznego Istat wartość niewidocznej gospodarki Włoch, obejmującej głównie szarą strefę i nielegalną działalność, wyniosła w 2024 roku 218,2 mld euro. Jak informuje ANSA English, było to o 0,3% więcej niż w 2023 roku. Agencja opublikowała te szacunki 16 października.

Udział w PKB spadł

Udział niewidocznej gospodarki w produkcie krajowym brutto Włoch spadł z 10,2% w 2023 roku do 9,9% w 2024 roku. Tym samym jej udział w PKB zmniejszył się, choć ogólny szacunek w euro nieznacznie wzrósł.

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Szara strefa i nielegalna działalność

Oddzielnie Istat oszacował szarą strefę na 198,4 mld euro, czyli o 0,8 mld euro więcej niż rok wcześniej. Wartość nielegalnej działalności wyniosła 19,8 mld euro. Według definicji urzędu statystycznego te elementy są głównymi składnikami niewidocznej gospodarki.

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