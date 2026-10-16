По данным национального статистического агентства Istat, объем ненаблюдаемой экономики Италии, к которой преимущественно относятся теневая экономика и незаконная деятельность, в 2024 году составил 218,2 млрд евро. Как сообщает ANSA English, это на 0,3% больше, чем в 2023 году. Агентство опубликовало эти оценки 16 октября.

Доля в ВВП снизилась

Доля ненаблюдаемой экономики в валовом внутреннем продукте Италии снизилась с 10,2% в 2023 году до 9,9% в 2024 году. Таким образом, ее доля в ВВП сократилась, хотя общая оценка в евро немного выросла.

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Теневая и незаконная деятельность

Отдельно Istat оценил теневую экономику в 198,4 млрд евро, что на 0,8 млрд евро больше, чем годом ранее. Объем незаконной деятельности составил 19,8 млрд евро. Эти составляющие являются основными компонентами ненаблюдаемой экономики, согласно определению статистического агентства.

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