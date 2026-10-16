USA rozszerzają współpracę wojskową z Panamą — Defense News

USA rozszerzają współpracę wojskową z Panamą: amerykańscy i panamscy żołnierze przechodzą szkolenie w dżungli, jednostki nurkowe oraz zespoły zajmujące się podnoszeniem zatopionych obiektów ćwiczą w pobliżu Kanału Panamskiego, a specjaliści z USA pracują w odległych regionach kraju. Informuje o tym Defense News.

Szkolenia i misje cywilne

Pułkownik Jacob White, zastępca dowódcy Wspólnej Grupy Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa USA i Panamy, oświadczył, że półkula zachodnia stała się dla Waszyngtonu regionem priorytetowym. Jak powiedział, siły amerykańskie dążą do szybszego działania w regionie i większej w nim obecności.

W Panamie działa cała amerykańska kompania współpracy cywilno-wojskowej, podczas gdy kraje zazwyczaj goszczą jeden lub dwa takie zespoły. Wykrywają one problemy infrastruktury cywilnej, w tym zaniedbane szkoły i niebezpieczne mosty. Amerykańscy inżynierowie przygotowują obiekty dla uczestników szkoleń w dżungli, a lekarze, dentyści, okuliści i weterynarze pracują wraz z panamskimi specjalistami na obszarach wiejskich.

W bazie lotniczo-morskiej Cristóbal-Colón amerykańscy i panamscy żołnierze uczą się działać w warunkach dżungli. Panamscy instruktorzy uważają, że kurs ten daje amerykańskim wojskowym wyobrażenie o złożoności operacji w takim środowisku. White zaznaczył, że doświadczenia wojen w Iraku i Afganistanie pokazały, iż nie można szybko zbudować zaufania podczas kryzysu.

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Kanał, migracja i suwerenność

W kwietniu 2025 roku USA i Panama ogłosiły porozumienie dotyczące przeciwdziałania chińskim wpływom w regionie oraz zapewnienia bezpieczeństwa Kanału Panamskiego. Przez kanał przechodzi około 5–6% światowego handlu, a około 70% tego ruchu jest kierowane do USA lub z USA.

Panama zajmuje również ważne miejsce w kwestiach migracji i przeciwdziałania przemytowi narkotyków przez Przesmyk Darién. Ambasador USA w Panamie Kevin Marino Cabrera oświadczył, że oba kraje mają wspólne cele w walce z kartelami, przemytem narkotyków i problemami migracyjnymi.

Nasilenie działalności USA rodzi pytania o suwerenność Panamy. Jednocześnie amerykańscy urzędnicy podkreślają, że nie planują utworzenia w tym kraju stałych baz wojskowych. Według White'a amerykański kontyngent działa wspólnie z panamskimi strukturami i za zgodą rządu Panamy, przestrzegając Traktatu o neutralności z 1977 roku, który gwarantuje otwartość kanału dla pokojowego przepływu statków wszystkich państw.

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