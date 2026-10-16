США розширюють військову співпрацю з Панамою — Defense News

США розширюють військову співпрацю з Панамою: американські та панамські військові проходять навчання в джунглях, водолазні підрозділи та команди з підйому затонулих об’єктів тренуються поблизу Панамського каналу, а фахівці зі США працюють у віддалених районах країни. Про це повідомляє Defense News.

Навчання та цивільні місії

Заступник командувача Об’єднаної групи безпекового співробітництва США і Панами полковник Джейкоб Вайт заявив, що Західна півкуля стала для Вашингтона пріоритетним регіоном. За його словами, американські сили прагнуть діяти в регіоні швидше та бути в ньому більш присутніми.

У Панамі діє ціла американська рота цивільно-військової взаємодії, тоді як зазвичай країни приймають одну або дві такі команди. Вони виявляють проблеми цивільної інфраструктури, зокрема занедбані школи та небезпечні мости. Американські інженери облаштовують об’єкти для учасників навчань у джунглях, а медики, стоматологи, офтальмологи й ветеринари працюють разом із панамськими фахівцями у сільській місцевості.

На авіаморській базі Крістобаль-Колон американські та панамські військові навчаються діяти в умовах джунглів. Панамські інструктори вважають, що цей курс дає військовослужбовцям США уявлення про складність операцій у такому середовищі. Вайт зазначив, що досвід воєн в Іраку та Афганістані показав неможливість швидко створити довіру під час кризи.

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Канал, міграція та суверенітет

У квітні 2025 року США і Панама оголосили про угоду щодо протидії китайському впливу в регіоні та забезпечення безпеки Панамського каналу. Через канал проходить приблизно 5–6% світової торгівлі, а близько 70% цього руху прямує до США або зі США.

Панама також посідає важливе місце в питаннях міграції та протидії наркотрафіку через Дар’єнську прогалину. Посол США в Панамі Кевін Маріно Кабрера заявив, що обидві країни мають спільні цілі у боротьбі з картелями, наркотрафіком і міграційними проблемами.

Активізація американської діяльності викликає питання щодо суверенітету Панами. Водночас американські посадовці наголошують, що не планують створювати в країні постійні військові бази. За словами Вайта, американський контингент діє разом із панамськими структурами та з дозволу уряду Панами, дотримуючись Договору про нейтралітет 1977 року, який гарантує відкритість каналу для мирного проходу суден усіх держав.

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