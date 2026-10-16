Віцепрем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський вимагав від цифрових платформ ефективніше захищати неповнолітніх користувачів. Як повідомляє Interia, на зустрічі з представниками платформ він заявив, що з 89 матеріалів, які державні органи між 7 і 12 жовтня позначили як незаконні, було видалено лише 30.

За словами міністра, ці матеріали були пов’язані з хвилею інтернет-контенту про напади з ножами. Він зазначив, що представникам платформ продемонстрували докази неналежного реагування на поширення такого контенту та інші загрози в мережі.

Перевірка віку та швидша модерація

Гавковський зажадав запровадити реальну перевірку віку користувачів і негайно видаляти облікові записи дітей віком до 13 років, а не робити це через тижні чи місяці. Також він закликав поліпшити модерацію небезпечного контенту та налаштувати алгоритми так, щоб вони не поширювали травматичні матеріали.

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Платформи, за його словами, взяли на себе зобов’язання провести навчання найближчими тижнями та підготувати спеціальні канали зв’язку для польських служб. Звернення від NASK, Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю та інших державних установ мають розглядатися за скороченою процедурою.

Критика платформи X

Представники платформи X не прийшли на зустріч у міністерстві. Гавковський заявив, що серед 57 повідомлених матеріалів платформа обмежила видимість або видалила 20, а щодо 37 не вжила жодних дій. Міністр пов’язав це з недостатньою модерацією та назвав X платформою, на якій поширюється ненависть.

Гавковський також розраховує на підпис президента під законом, який має запровадити в Польщі положення Акта про цифрові послуги. За його словами, документ передбачає негайне виконання розпоряджень про видалення контенту, а за невиконання можуть застосовуватися багатомільйонні штрафи. Міністр заявив, що після підписання закону планує розпочати відповідні процедури щодо X.

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