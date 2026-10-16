Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский потребовал от цифровых платформ более эффективно защищать несовершеннолетних пользователей. Как сообщает Interia, на встрече с представителями платформ он заявил, что из 89 материалов, которые государственные органы признали незаконными в период с 7 по 12 октября, были удалены лишь 30.

По словам министра, эти материалы были связаны с волной интернет-контента о нападениях с ножами. Он отметил, что представителям платформ продемонстрировали доказательства ненадлежащего реагирования на распространение такого контента и другие угрозы в сети.

Проверка возраста и более быстрая модерация

Гавковский потребовал внедрить реальную проверку возраста пользователей и немедленно удалять аккаунты детей младше 13 лет, а не делать это через недели или месяцы. Он также призвал улучшить модерацию опасного контента и настроить алгоритмы так, чтобы они не распространяли травмирующие материалы.

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По его словам, платформы взяли на себя обязательство провести обучение в ближайшие недели и подготовить специальные каналы связи для польских служб. Обращения от NASK, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и других государственных учреждений должны рассматриваться в ускоренном порядке.

Критика платформы X

Представители платформы X не пришли на встречу в министерстве. Гавковский заявил, что из 57 заявленных материалов платформа ограничила видимость или удалила 20, а в отношении 37 не предприняла никаких действий. Министр связал это с недостаточной модерацией и назвал X платформой, на которой распространяется ненависть.

Гавковский также рассчитывает на подпись президента под законом, который должен ввести в Польше положения Акта о цифровых услугах. По его словам, документ предусматривает немедленное исполнение распоряжений об удалении контента, а за неисполнение могут применяться многомиллионные штрафы. Министр заявил, что после подписания закона планирует начать соответствующие процедуры в отношении X.

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