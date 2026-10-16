波兰副总理兼数字化部长克日什托夫·加夫科夫斯基要求数字平台更有效地保护未成年用户。正如Interia报道，他在与平台代表会面时表示，国家机关在10月7日至12日期间标记为非法的89项内容中，只有30项被删除。

部长表示，这些材料与一波有关持刀袭击的网络内容有关。他指出，平台代表被出示了平台未能妥善应对这类内容传播及其他网络威胁的证据。

年龄验证与更快的内容审核

加夫科夫斯基要求引入真正的用户年龄验证，并立即删除13岁以下儿童的账户，而不是在数周或数月后才这样做。他还呼吁改善对危险内容的审核，并调整算法，避免其传播创伤性材料。

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据他称，平台承诺在未来几周开展培训，并为波兰相关部门准备专门的沟通渠道。来自NASK、中央网络犯罪打击局及其他国家机构的请求应通过加速程序处理。

批评X平台

X平台的代表没有出席在该部举行的会议。加夫科夫斯基表示，在57项被举报的材料中，该平台限制了20项的可见性或将其删除，而对37项没有采取任何行动。部长将此与审核不足联系起来，并称X是一个传播仇恨的平台。

加夫科夫斯基还期待总统签署一项法律，该法律将把《数字服务法案》的条款引入波兰。他表示，该文件规定立即执行删除内容的命令，不执行者可能面临数百万罚款。部长表示，在该法律签署后，他计划针对X启动相应程序。

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