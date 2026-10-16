Wicepremier i minister cyfryzacji Polski Krzysztof Gawkowski zażądał od platform cyfrowych skuteczniejszej ochrony nieletnich użytkowników. Jak informuje Interia, podczas spotkania z przedstawicielami platform oświadczył, że z 89 materiałów oznaczonych przez organy państwowe jako nielegalne między 7 a 12 października usunięto tylko 30.

Według ministra materiały te były związane z falą internetowych treści o atakach z użyciem noży. Zaznaczył, że przedstawicielom platform przedstawiono dowody na niewłaściwe reagowanie na rozpowszechnianie takich treści oraz inne zagrożenia w sieci.

Weryfikacja wieku i szybsza moderacja

Gawkowski zażądał wprowadzenia rzeczywistej weryfikacji wieku użytkowników i natychmiastowego usuwania kont dzieci poniżej 13. roku życia, zamiast robić to po tygodniach lub miesiącach. Wezwał również do poprawy moderacji niebezpiecznych treści i skonfigurowania algorytmów tak, aby nie rozpowszechniały traumatycznych materiałów.

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Jak powiedział, platformy zobowiązały się przeprowadzić szkolenia w najbliższych tygodniach i przygotować specjalne kanały komunikacji dla polskich służb. Zgłoszenia od NASK, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych instytucji państwowych mają być rozpatrywane w trybie przyspieszonym.

Krytyka platformy X

Przedstawiciele platformy X nie przyszli na spotkanie w ministerstwie. Gawkowski oświadczył, że spośród 57 zgłoszonych materiałów platforma ograniczyła widoczność lub usunęła 20, a w odniesieniu do 37 nie podjęła żadnych działań. Minister powiązał to z niewystarczającą moderacją i nazwał X platformą, na której szerzy się nienawiść.

Gawkowski liczy również na podpis prezydenta pod ustawą, która ma wprowadzić w Polsce przepisy Aktu o usługach cyfrowych. Według niego dokument przewiduje natychmiastowe wykonywanie nakazów usunięcia treści, a za niewykonanie mogą być nakładane wielomilionowe kary. Minister oświadczył, że po podpisaniu ustawy planuje wszcząć odpowiednie procedury wobec X.

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