Defense News：美国扩大与巴拿马的军事合作

美国正在扩大与巴拿马的军事合作：美国和巴拿马军人正在接受丛林训练，潜水部队和打捞沉没物体的团队在巴拿马运河附近训练，美国专家则在该国偏远地区工作。Defense News对此报道。

训练与民事任务

美国-巴拿马联合安全合作小组副指挥官雅各布·怀特上校表示，西半球已成为华盛顿的优先地区。他称，美军力求在该地区更快地行动，并提升在当地的存在。

巴拿马有一个完整的美国民事-军事合作连在运作，而各国通常只接纳一到两个此类团队。这些团队识别民用基础设施问题，包括失修的学校和危险的桥梁。美国工程师为丛林训练参与者布置设施，医生、牙医、眼科医生和兽医则与巴拿马专家一起在农村地区工作。

在克里斯托瓦尔-科隆海空基地，美国和巴拿马军人学习在丛林条件下行动。巴拿马教官认为，这一课程让美国军人了解在这种环境中开展行动的复杂性。怀特指出，伊拉克和阿富汗战争的经验表明，在危机期间无法迅速建立信任。

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运河、移民与主权

2025年4月，美国和巴拿马宣布达成一项协议，以应对中国在该地区的影响力并保障巴拿马运河的安全。约有5%至6%的全球贸易通过该运河，其中约70%的运输流向美国或来自美国。

巴拿马在移民问题以及打击经由达连隘口的毒品贩运方面也占据重要位置。美国驻巴拿马大使凯文·马里诺·卡布雷拉表示，两国在打击贩毒集团、毒品贩运和移民问题方面有共同目标。

美国活动的加强引发了有关巴拿马主权的问题。与此同时，美国官员强调，他们并不计划在该国建立永久军事基地。怀特表示，美国特遣队与巴拿马机构共同开展行动，并获得巴拿马政府许可，遵守1977年《中立条约》；该条约保障所有国家船只为和平通行而向运河开放。

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