США расширяют военное сотрудничество с Панамой — Defense News

США расширяют военное сотрудничество с Панамой: американские и панамские военные проходят обучение в джунглях, водолазные подразделения и команды по подъему затонувших объектов тренируются возле Панамского канала, а специалисты из США работают в отдаленных районах страны. Об этом сообщает Defense News.

Обучение и гражданские миссии

Заместитель командующего Объединенной группой сотрудничества США и Панамы в сфере безопасности полковник Джейкоб Уайт заявил, что Западное полушарие стало для Вашингтона приоритетным регионом. По его словам, американские силы стремятся действовать в регионе быстрее и быть в нем более представленными.

В Панаме действует целая американская рота гражданско-военного взаимодействия, тогда как страны обычно принимают одну или две такие команды. Они выявляют проблемы гражданской инфраструктуры, в частности заброшенные школы и опасные мосты. Американские инженеры обустраивают объекты для участников обучения в джунглях, а медики, стоматологи, офтальмологи и ветеринары работают вместе с панамскими специалистами в сельской местности.

На авиаморской базе Кристобаль-Колон американские и панамские военные учатся действовать в условиях джунглей. Панамские инструкторы считают, что этот курс дает военнослужащим США представление о сложности операций в такой среде. Уайт отметил, что опыт войн в Ираке и Афганистане показал невозможность быстро создать доверие во время кризиса.

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Канал, миграция и суверенитет

В апреле 2025 года США и Панама объявили о соглашении по противодействию китайскому влиянию в регионе и обеспечению безопасности Панамского канала. Через канал проходит примерно 5–6% мировой торговли, а около 70% этого движения направляется в США или из США.

Панама также занимает важное место в вопросах миграции и противодействия наркотрафику через Дарьенский пробел. Посол США в Панаме Кевин Марино Кабрера заявил, что обе страны имеют общие цели в борьбе с картелями, наркотрафиком и миграционными проблемами.

Активизация американской деятельности вызывает вопросы относительно суверенитета Панамы. В то же время американские чиновники подчеркивают, что не планируют создавать в стране постоянные военные базы. По словам Уайта, американский контингент действует вместе с панамскими структурами и с разрешения правительства Панамы, соблюдая Договор о нейтралитете 1977 года, который гарантирует открытость канала для мирного прохода судов всех государств.

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