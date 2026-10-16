Prezydent Polski Karol Nawrocki ponownie przedłoży premierowi Donaldowi Tuskowi wniosek dotyczący powołania czterech członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wymaga to kontrasygnaty szefa rządu, oświadczył szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker, informuje RMF24.

Minimalny skład zarządu

Jak powiedział Szefernaker, zarząd Narodowego Banku Polskiego liczy obecnie sześć osób — jest to ustawowe minimum. 4 listopada upływa kadencja wiceprezesa banku Adama Lipińskiego. Jeśli do tego czasu skład zarządu nie zostanie uzupełniony, od 5 listopada pozostanie w nim pięciu członków.

Szef Kancelarii Prezydenta nazwał sytuację bezprecedensową i oświadczył, że organ państwowy będzie działał w składzie sprzecznym z wymogami prawa. Podkreślił również, że taka sytuacja, według niego, nie jest skutkiem bezczynności Narodowego Banku Polskiego.

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Kandydatury wrócą do premiera

Szefernaker przekazał, że w lutym Nawrocki już przedłożył Tuskowi wniosek o powołanie czterech członków zarządu i poprosił o kontrasygnatę. W maju premier, jak powiedział, zwrócił te dokumenty bez podpisu.

Prezydent planuje ponownie zaproponować kandydatury Przemysława Litwiniuka, Ludwika Koteckiego, Marcina Zarzeckiego i Marty Kightley. Szefernaker oświadczył, że kryzys wokół Narodowego Banku Polskiego może, w jego ocenie, zachwiać finansami publicznymi, zaszkodzić zaufaniu do finansów Polski na świecie i wywołać nową falę drożyzny.

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