Президент Польщі повторно внесе кандидатури до правління Нацбанку — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький повторно подасть прем’єр-міністрові Дональду Туску подання щодо призначення чотирьох членів правління Національного банку Польщі. Для цього необхідна контрасигнатура глави уряду, заявив керівник президентського кабінету Павел Шефернакер, повідомляє RMF24.

Мінімальний склад правління

За словами Шефернакера, нині правління Національного банку Польщі складається із шести осіб — це встановлений законом мінімум. 4 листопада спливає каденція віцепрезидента банку Адама Ліпінського. Якщо до того часу склад правління не поповнять, з 5 листопада в ньому залишиться п’ятеро членів.

Керівник президентського кабінету назвав ситуацію безпрецедентною та заявив, що орган держави діятиме у складі, який суперечитиме вимогам закону. Він також наголосив, що така ситуація, за його словами, не є наслідком бездіяльності Національного банку Польщі.

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Кандидатури повернуть прем’єру

Шефернакер повідомив, що в лютому Навроцький уже передавав Туску подання про призначення чотирьох членів правління та просив про контрасигнатуру. У травні прем’єр, за його словами, повернув ці документи без підпису.

Повторно президент планує запропонувати кандидатури Пшемислава Літвинюка, Людвіка Котецького, Марціна Заржецького та Марти Кайтлі. Шефернакер заявив, що криза довкола Національного банку Польщі, на його оцінку, може похитнути державні фінанси, зашкодити фінансовій довірі до Польщі у світі та спричинити нову хвилю дорожнечі.

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