波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基将再次向总理唐纳德·图斯克提交任命四名波兰国家银行管理委员会成员的提案。总统办公厅主任帕维尔·谢费尔纳克表示，此举需要政府首脑的副署，RMF24报道。

管理委员会最低人数

谢费尔纳克称，波兰国家银行管理委员会目前由六人组成，这是法律规定的最低人数。该行副行长亚当·利平斯基的任期将于11月4日届满。如果届时管理委员会成员未得到补充，自11月5日起将只剩五名成员。

总统办公厅主任称这一情况史无前例，并表示该国家机构将以不符合法律要求的人员构成运作。他还强调，据他所述，这种情况并非波兰国家银行不作为造成的。

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候选人名单将再次提交给总理

谢费尔纳克表示，纳夫罗茨基今年2月已向图斯克提交任命四名管理委员会成员的提案，并请求副署。据他称，今年5月，总理未签字便退回了这些文件。

总统计划再次提名普热梅斯瓦夫·利特维纽克、卢德维克·科泰茨基、马尔钦·扎热茨基和玛尔塔·凯特利。谢费尔纳克表示，他认为，围绕波兰国家银行的危机可能动摇公共财政，损害世界对波兰金融的信任，并引发新一轮物价上涨。

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