Президент Польши Кароль Навроцкий вновь направит премьер-министру Дональду Туску представление о назначении четырёх членов правления Национального банка Польши. Для этого необходима контрассигнатура главы правительства, заявил глава Канцелярии президента Павел Шефернакер, сообщает RMF24.

Минимальный состав правления

По словам Шефернакера, правление Национального банка Польши сейчас состоит из шести человек — это установленный законом минимум. 4 ноября истекает срок полномочий вице-президента банка Адама Липиньского. Если к тому времени состав правления не пополнят, с 5 ноября в нём останутся пять членов.

Глава Канцелярии президента назвал ситуацию беспрецедентной и заявил, что государственный орган будет действовать в составе, противоречащем требованиям закона. Он также подчеркнул, что такая ситуация, по его словам, не является следствием бездействия Национального банка Польши.

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Кандидатуры вернут премьер-министру

Шефернакер сообщил, что в феврале Навроцкий уже передавал Туску представление о назначении четырёх членов правления и просил о контрассигнатуре. В мае премьер-министр, по его словам, вернул эти документы без подписи.

Президент планирует повторно предложить кандидатуры Пшемыслава Литвинюка, Людвика Котецкого, Марцина Заржецкого и Марты Кайтли. Шефернакер заявил, что кризис вокруг Национального банка Польши, по его оценке, может пошатнуть государственные финансы, навредить финансовому доверию к Польше в мире и вызвать новую волну дороговизны.

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