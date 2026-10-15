据半岛电视台报道，在美国，唐纳德·特朗普第二个总统任期的前500天内，53人在美国移民与海关执法局（ICE）拘押期间死亡。其中包括39岁的伊斯梅尔·阿亚拉-乌里韦，他于2025年9月22日在加利福尼亚州阿德兰托的一处ICE设施被拘押后死亡。

阿亚拉-乌里韦出生于墨西哥，5岁时来到美国。他于8月17日在一家洗车店工作时被拘留。该男子起初被关押在当地监狱，之后被转移至阿德兰托ICE处理中心。

死因及家属立场

圣贝纳迪诺县验尸官报告认定，阿亚拉-乌里韦死于盆腔区域脓肿并发症。该男子的家属认为，原本可以治疗的感染因ICE设施内医疗照护不足而致命。

抵达阿德兰托两周后，阿亚拉-乌里韦告诉亲属自己发高烧，臀部出现疼痛的肿块。9月18日，中心工作人员发布了Code Blue医疗警报，意味着患者处于危及生命的状态。根据ICE文件，该男子获得了止痛药、药膏和膳食纤维补充剂。

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分析该案情况的“人权医生组织”（Physicians for Human Rights）专家尼古拉斯·库内奥表示，应当对患者进行身体检查并开具抗生素。库内奥认为，如果得到及时治疗，阿亚拉-乌里韦的死亡本可以避免。

ICE拘押期间死亡数据

主管ICE的美国国土安全部6月表示，在过去十年中，被拘押者的死亡率一直保持稳定。与此同时，人权观察组织（Human Rights Watch）表示，特朗普重新掌权后，年度死亡率约增长了三倍，从每1万名被拘押者中的2.24例升至6.38例。

根据ICE统计数据，2025年有33人在该机构拘押期间死亡；截至报道发布时，2026年已有至少26人死亡。2025年9月至2026年3月期间，阿德兰托中心有4名被拘押者死亡。

接受半岛电视台采访的被拘押者称，存在医疗照护不当、食物发霉以及因抗议拘押条件而遭到报复的问题。其中一些人加入了1月提起的集体诉讼，诉讼指控美国政府在阿德兰托实施“非人道和非法的拘押条件”。

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