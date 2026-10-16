Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что не согласится полностью закрыть заседания правительства для общественности, и отверг утверждения о том, что их прямые трансляции мешают министрам свободно высказываться. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает Korea Herald.

Ли подчеркнул, что часть заседаний открыли для граждан, которым принадлежит суверенитет. По его словам, трансляции не мешают членам правительства возражать президенту или выражать несогласие, а правила были изменены для привлечения большего числа мнений и контраргументов к обсуждениям.

Сообщения о беспокойстве министров

Заявление президента прозвучало после публикации Hankook Ilbo, в которой говорилось, что около десяти министров обратились к премьер-министру Хан Сон Суку с просьбой убедить Ли сократить объем прямых трансляций. По данным газеты, они опасались, что публичное несогласие с президентом может поставить его в неловкое положение, а решения из-за этого могут приниматься без достаточного обсуждения.

Издание также сообщало о беспокойстве некоторых министров из-за частого использования президентом социальных сетей для коммуникации по вопросам политики. Ли опроверг эти утверждения, отметив, что слышал лишь о высказанном одним министром во время ужина мнении, что проводить заседания публично сложно.

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Офис премьер-министра также отверг сообщение газеты, заявив, что министры могут свободно выражать несогласие, а президент приветствует отличающиеся мнения.

Закрытые части заседаний

Президент отметил, что после открытой части заседаний правительства проводятся закрытые сессии. Там могут рассматриваться вопросы, требующие конфиденциальности, или темы, неудобные для публичного обсуждения. Он также сообщил, что поощряет министров обращаться к нему лично, если они не могут поднять определенный вопрос на заседании.

Администрация Ли в июле 2025 года первой в Южной Корее начала транслировать содержательные обсуждения на заседаниях правительства. Ранее публичными обычно были лишь вступительные слова президента. Продолжительность трансляций выросла с одного часа 15 минут 29 июля 2025 года до рекордных четырех часов 42 минут 20 мая 2026 года.

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