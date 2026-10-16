Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że nie zgodzi się na całkowite zamknięcie posiedzeń rządu dla społeczeństwa i odrzucił twierdzenia, że ich transmisje na żywo uniemożliwiają ministrom swobodne wypowiadanie się. Napisał o tym w serwisie społecznościowym X, informuje Korea Herald.

Lee podkreślił, że część posiedzeń otwarto dla obywateli, do których należy suwerenność. Według niego transmisje nie przeszkadzają członkom rządu sprzeciwiać się prezydentowi ani wyrażać niezgody, a zasady zmieniono, aby włączyć do dyskusji więcej opinii i kontrargumentów.

Doniesienia o obawach ministrów

Oświadczenie prezydenta padło po publikacji Hankook Ilbo, w której napisano, że około dziesięciu ministrów zwróciło się do premiera Han Seong-suka z prośbą, by przekonał Lee do ograniczenia zakresu transmisji na żywo. Według gazety obawiali się oni, że publiczny sprzeciw wobec prezydenta może postawić go w niezręcznej sytuacji, a decyzje mogą przez to być podejmowane bez wystarczającej dyskusji.

Publikacja informowała również o obawach niektórych ministrów związanych z częstym wykorzystywaniem przez prezydenta mediów społecznościowych do komunikacji w sprawach polityki. Lee zaprzeczył tym twierdzeniom, zaznaczając, że słyszał jedynie o opinii wyrażonej przez jednego ministra podczas kolacji, że publiczne prowadzenie posiedzeń jest trudne.

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Biuro premiera również odrzuciło doniesienie gazety, oświadczając, że ministrowie mogą swobodnie wyrażać niezgodę, a prezydent z zadowoleniem przyjmuje odmienne opinie.

Zamknięte części posiedzeń

Prezydent zaznaczył, że po otwartej części posiedzeń rządu odbywają się zamknięte sesje. Mogą tam być rozpatrywane kwestie wymagające poufności lub tematy niewygodne do publicznego omawiania. Poinformował także, że zachęca ministrów do osobistego zwracania się do niego, jeśli nie mogą poruszyć określonej kwestii podczas posiedzenia.

Administracja Lee w lipcu 2025 roku jako pierwsza w Korei Południowej rozpoczęła transmitowanie merytorycznych dyskusji na posiedzeniach rządu. Wcześniej publiczne były zazwyczaj jedynie słowa wstępne prezydenta. Czas trwania transmisji wzrósł z jednej godziny i 15 minut 29 lipca 2025 roku do rekordowych czterech godzin i 42 minut 20 maja 2026 roku.

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