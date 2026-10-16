Президент Лі захистив прямі трансляції засідань уряду — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що не погодиться повністю закрити для громадськості засідання уряду та відкинув твердження, що їхні прямі трансляції заважають міністрам вільно висловлюватися. Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Korea Herald.

Лі наголосив, що частину засідань відкрили для громадян, яким належить суверенітет. За його словами, трансляції не заважають членам уряду заперечувати президентові або висловлювати незгоду, а правила було змінено для залучення більшої кількості думок і контраргументів до обговорень.

Повідомлення про занепокоєння міністрів

Заява президента пролунала після публікації Hankook Ilbo, у якій ішлося, що приблизно десять міністрів звернулися до прем'єр-міністра Хан Сон Сук із проханням переконати Лі скоротити обсяг прямих трансляцій. За даними газети, вони побоювалися, що публічна незгода з президентом може поставити його в незручне становище, а рішення через це можуть ухвалювати без достатнього обговорення.

Видання також повідомляло про занепокоєння деяких міністрів через часте використання президентом соціальних мереж для комунікації щодо політики. Лі заперечив ці твердження, зазначивши, що чув лише про висловлену одним міністром під час вечері думку, що проводити засідання публічно складно.

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Офіс прем'єр-міністра також відкинув повідомлення газети, заявивши, що міністри можуть вільно висловлювати незгоду, а президент вітає відмінні думки.

Закриті частини засідань

Президент зазначив, що після відкритої частини урядових засідань проводять закриті сесії. Там можуть розглядати питання, які потребують конфіденційності, або теми, незручні для обговорення публічно. Він також повідомив, що заохочує міністрів звертатися до нього особисто, якщо вони не можуть порушити певне питання на засіданні.

Адміністрація Лі у липні 2025 року першою в Південній Кореї почала транслювати змістовні обговорення на засіданнях уряду. Раніше публічними зазвичай були лише вступні слова президента. Тривалість трансляцій зросла з однієї години 15 хвилин 29 липня 2025 року до рекордних чотирьох годин 42 хвилин 20 травня 2026 року.

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